Tassi d' interesse troppo alti | l' allarme delle imprese aretine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Segretario Alessandra Papini: "L'aumento mette in seria difficoltàe famiglie già profondamente colpite in questi ultimi anni"

Questa settimana, come la precedente, le difficoltà da superare sono numerose: la Federal Reserve deciderà le prossime variazioni deid'e verranno pubblicati nuovi dati macroeconomici ...Il Segretario Alessandra Papini: "L'aumento mette in seria difficoltà imprese e famiglie già profondamente colpite in questi ultimi anni"... l'inflazione interna, le politiche monetarie e i prezzi delle materie prime ma soprattutto idiin aumento ovvero il costo del denaro che è quella materia prima che circola come il ...

L'attesa per la nuova decisione della Fed sui tassi di interesse AGI - Agenzia Italia

Se infatti Pechino dovesse tagliare i tassi di interesse mentre gli altri paesi li alzano, l’aumento del differenziale di rendimento eserciterebbe una pressione al ribasso sullo yuan, rischiando di ...Alcuni esperti si aspettano un balzo di 25 punti base, altri credono che la stretta sui tassi di interesse potrebbe fermarsi. Il crollo di Silicon Valley e Signature Bank e forti pressioni registrate ...