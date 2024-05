Rogo all' Alpitronic di Bolzano | la lotta dei Vigili del fuoco contro le fiamme

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Idelal lavoro per spegnere l'incendio divampato alla sede dell'aziendadi. L'allarme è scattato poco le nove di mattina e ilè partito dal tetto di un capannone, attualmente vuoto, sul quale si stavano effettuando lavori di ristrutturazione. Fortunatamente non ci sono feriti tra i dipendenti dell'azienda. Nelle immagini, postate sul profilo Facebook del vicepresidente della provincia diMarco Galateo, la nube di fumo è ancora ben visibile, mentre i pompieri sono riusciti a mantenere lesottollo, come confermato anche dal presidente della Provincia Arno Kompatscher: "Per fortuna l'intervento dei pompieri ha funzionato alla perfezione, adesso la situazione è sottollo e i ...