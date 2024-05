Crotone eliminato - tifosi fanno togliere maglie ai calciatori | ‘Indegni’

Prima gi insulti poi l'aggressione fisica: Digos al lavoro per risalire ai responsabili. "Episodio inaccettabile", dichiara la società che milita in Serie C

Una passione senza limiti: record di tifosi in casa e anche in trasferta - Una passione senza limiti: record di tifosi in casa e anche in trasferta - C’è un indubbio vincitore, nel campionato dell’Ancona appena concluso, e si chiama pubblico. I numeri allo stadio Del Conero, ma anche e soprattutto in trasferta, lo dimostrano e sono la testimonianza ...

I giocatori del Crotone costretti dai tifosi a togliersi la maglia dopo il ko di Picerno - I giocatori del crotone costretti dai tifosi a togliersi la maglia dopo il ko di Picerno - Dopo il ko a Picerno, i giocatori del crotone sono stati richiamati dai tifosi e costretti a togliersi la maglia mentre venivano insultati ...