F1 - Frederic Vasseur | Con un altro salto di qualità possiamo mettere pressione alla Red Bull

(Di mercoledì 8 maggio 2024)non si nasconde. Il team principal della Ferrari vuole una macchina competitiva in vista del prossimo GP di Formula 1, che si terrà ad Imola e dove la “Rossa” porterà aggiornamenti, e soprattutto per tutto il resto della stagione. Queste le sue parole: “In generale – riporta motorsport.com – credo che ci siano tre squadre che hanno lottato per tutto il weekend in due o tre decimi, da un giro all’, da uno stint all’o da una mescola all’altra”. Sulla Reddice: “Onestamente credo che la Redsia ancora in vantaggio. Probabilmente Max Verstappen avrebbe potuto vincere senza la storia della Safety Car. Non voglio trarre alcuna conclusione, ma se hanno fatto la pole position significa che hanno ancora un piccolo vantaggio. Quello che è vero è che rispetto ...