Morales - la voce della mano de Dios | Il Var non l’avrebbe annullat - l’azione di Diego era perfetta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Victor Hugointervistato dal Corriere del Mezzogiorno. «Napoli m’encanta» ammette uno dei grandi narratori del calcio del ‘900.fu colui che esaltò ladedi Maradona nei mondiali messicani dell’86 contro l’Inghilterra. Ieri ha ricevuto nei locali dell’Agorà Baiano di Quarto il premio «Poeta del calcio». Oggi sarà a Castel Volturno per incontrare la squadra del Napoli e domani sarà insignito di una onorificenza da parte del Comune. Il narratorede: «Napoli la città italiana col profilo identitario più spiccato» Napoli che effetto le fa? «Magnifico. È la città italiana col profilo identitario più spiccato. Non puoi non accorgerti che sei qui quando passeggi per le strade del centro. Non succede certamente se sei a Torino o ...