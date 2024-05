Toti - il centrodestra invita alla cautela | Fiducia in lui e nella giustizia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ci sono il garantismo e c’è l’esperienza, perché già in passato è successo che amministratori e politici coinvolti in guai giudiziari ne uscissero assolti o addirittura archiviati, dunque prima ancora di arrivare a processo. All’indomani del terremoto che ha travolto la Regione Liguria con i domiciliari del governatore Giovanni, a ricordarlo – insieme a un richiamo su quanto possa essere scivoloso un automatismo tra avviso di garanzia e massa al bando politica- non è solo il. Che compatto si dice fiducioso chesarà in grado di dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli sono contestati. L’interrogatorio di garanzia diè stato fissato dal gip per venerdì. L’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto del governatore Matteo Cozzani verranno interrogati ...

AGI - L'arresto di Giovanni Toti per corruzione piomba sul dibattito politico a un mese dal voto per le Europee. E nell'alveo della maggioranza ci si affida ai principi del garantismo, mentre si leva più di una voce, a partire dal ministro della ...

rubriche meteo dal territorio aggiungi Riviera24 su whatsapp - rubriche meteo dal territorio aggiungi Riviera24 su whatsapp - «A prescindere dalle inchieste ritengo che sia giunto il momento di un cambiamento sostanziale. È necessario che sia la volontà democratica dei cittadini a promuovere una narrazione più onesta e trasp ...

Toti arrestato. Dimissioni, commissariamento, voto anticipato: cosa succede in Liguria dopo il terremoto dell'inchiesta - toti arrestato. Dimissioni, commissariamento, voto anticipato: cosa succede in Liguria dopo il terremoto dell'inchiesta - Dimissioni, commissariamento, elezioni anticipate, ritorno in sella Che succede in Liguria dopo il terremoto del caso toti Presto per capirlo, forse, mentre monta il clamore per le accuse ...

Inchiesta Genova: dopo lo shock, Giunta e riunione di maggioranza in Regione - Inchiesta Genova: dopo lo shock, Giunta e riunione di maggioranza in Regione - Il centrodestra ligure cerca di riprendersi dopo l'arresto del presidente della Regione, Giovanni toti, anche dopo la posizione di apertura alle dimissioni, espressa da FdI. A traghettare l'ente, ...