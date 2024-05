Isola dei Famosi 2024 - Francesco Benigno insulta Luxuria | Vladimiro guadagno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'attore siciliano, dopo le accuse di sabotaggio, è passato agli insulti transfobici contro la conduttrice del reality show. Continua la deriva di, l'attore siciliano escluso dall'deidopo la rissa con Artur Denise non perde l'occasione per scagliarsi contro il reality show. Questa volta ha preso di mira Vladimir, riferendosi a lei con il nome maschile, un insulto transfobico che non è passato inosservato sul web. Le offese a VladimirGli autori del reality show si sono pentiti di aver portato il protagonista di Mery per sempre in Honduras. Dopo la sua eliminazione, l'attore attacca il programma quasi quotidianamente, ma questa volta ha veramente superato il limite....