Il parto in acqua di Hilary Duff Ci ha fatto aspettare così tanto per perfezionare le guance

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 –, la 36enne attrice americana che ha interpretato Lizzie McGuire, è diventata mamma per la quarta volta. La nascita della bambina, avvenuta il 3 maggio, è stata immortalata da alcune foto in bianco e nero, postate sui social dalla stessa attrice. Il suo nome è Townes Meadow Bair. "Ora sappiamo perché ci ha… Stava perfezionando quelle!", ha scritto la star 36enne. Ilè avvenuto intra le mura casalinghe. "Sono mesi che sognavo di tenerti tra le mie braccia e gli ultimi 5 giorni conoscerti, guardarti e annusarti sono stati momenti puri di magia. Ti amiamo tutti come se fossi sempre stata qui bellezza", ha concluso. L'artista è ...

