Italrugby - il ct Quesada | Per restare al top serve coesione da parte di tutto il movimento

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità. Ancora una volta è grande merito dei giocatori che stanno raggiungendo ottimi risultati. Quello che volevo fare era dare un cambio di metalità e di metodologia di lavoro e penso che i giocatori abbiano risposto molto bene”. Queste le parole del ct dell’, Gonzalo, durante la conferenza stampa “Revisione Attività Internazionale 2024”, presso la sala stampa dello Stadio Olimpico. “Avevo tanta fiducia in loro e anche nello staff, ho capito subito che c’era tanta voglia di fare – continua – Come ho già detto, dopo la partita con la Scozia, ancora una volta questo torneo è un buon risultato, ma io sono consapevole di esseredi unche lavora bene nonostante le difficoltà che trova nello svilupparsi e che gioca contro ...

Intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound fm90, il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti , è tornato a parlare del cambio in panchina: “Quando ho deciso di prendere un allenatore come Gonzalo Quesada sono stati ...

Rugby: Quesada "Per restare al top serve coesione movimento" - Rugby: quesada "Per restare al top serve coesione movimento" - 'Abbiamo davanti una sfida gigantesca, è l'opportunità per superare i nostri limiti' ROMA (ITALPRESS) - 'Voglio ringraziare tutti coloro che mi ...

Il nuovo ct dell'Italrugby Quesada snobba il campionato: non si è ancora visto a una partita - Il nuovo ct dell'italrugby quesada snobba il campionato: non si è ancora visto a una partita - ROVIGO - Il nuovo ct dell’italrugby, l’argentino Gonzalo quesada, era annunciato nel sesto di turno di campionato a vedere la sua prima partita della Serie A Elite. Non è stato avvistato su nessun ...

Come è dura, ma bella, la vita dei commissari tecnici - Come è dura, ma bella, la vita dei commissari tecnici - Campana, De Giorgi, Pozzecco e quesada. Quattro allenatori raccontano all'evento del Foglio a San Siro l’importanza della maglia azzurra ...