Tiro a volo - Coppa del Mondo Baku 2024 | Maruzzo e Bongini in corsa per la finale dopo 75 piattelli dello skeet femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata dedicata allonella tappa dideldiin corso a, in Azerbaigian:75sono inper ladi domani Martinae Sara, mentre è irrimediabilmente attardata Giada Longhi. Essendoci meno di 50 atlete in gara (45) verranno assegnati punteggi dimezzati (1000 per la vincitrice) per il ranking olimpico, che comunque non interessa all’Italia, che ha già completato il contingente massimo per le Olimpiadi di Pariginella specialità. In testa alla classifica in solitaria c’è la georgiana Elizaveta ...