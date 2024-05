Hanno detto che è Samuel Isola dei Famosi - la notizia su Peron e la naufraga | le cose stanno così

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lunedì scorso la diretta de L’dei2024 ha visto la eliminazione definitiva di Marina Suma, che si è detta comunque soddisfatta del suo viaggio nella sopravvivenza in Honduras, se non fosse stato per l’incidente alla schiena che l’ha resa più debole. Ma come va con i sondaggi del televoto in corso invece? Al momento in nomination ci sono tre naufraghi, tutti rilevanti nelle dinamiche de L’dei2024. Nella scorsa puntata Rosanna Lodi si è salvata in corner contro Marina Suma e anche questa volta è tra i naufraghi a rischio a causa delle sue continue discussioni che però piacciono ai fan. Come andrà a finire.dei, cambi sostanziali tra più e meno preferiti Il televoto attuale vede in nomination per l’appunto Rosanna Lodi, poi ...