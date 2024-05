Rapinano due bar differenti nella stessa città - a distanza di poche ore | indagano gli investigatori

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Due rapinatori hanno assaltato due barzona, terrorizzando i residenti. Rapina al supermarket – corrieredella.com Un colpo alle prime luci del giorno, un altro a pocazona, due autori diversi. Non c’è pace a Latina, che questa mattina è stata turbata da due rapine diverse ai danni di due bar. I rapinatori, anche se diversi, avrebbero però agito di concerto, alternandosi in due distinte attività commerciali. Due rapine a Latina: rapinatori coordinati Il primo colpo sarebbe avvenuto alle porte di Borgo Carso, nel bar pizzeria “La Dispensa” di Latina. L’esercizio non avrebbe fatto nemmeno in tempo a sollevare le saracinesche, per essere preso d’assalto da un rapinatore, armato di pistola. Il secondo, sembra armato, si sarebbe dedicato invece al “Bar Massimo” di via ...