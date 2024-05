Le sottoscrizioni del Btp Valore raggiungono 1,5 miliardi

BTP Valore, sottoscritti 500 milioni in terza giornata - BTP valore, sottoscritti 500 milioni in terza giornata - (Teleborsa) - Il BTP valore, nella terza giornata di collocamento, registra sottoscrizioni per un controvalore di 500 milioni in poco più di un'ora. I contratti sono pari a 18.500. Nei primi di giorni ...

Btp Valore, quarta emissione: nel terzo giorno di collocamento raccolti 887,3 milioni di ordini - Btp valore, quarta emissione: nel terzo giorno di collocamento raccolti 887,3 milioni di ordini - Il codice ISIN del titolo durante il periodo di sottoscrizione è IT0005594491. Investimento minimo e come acquistarlo Il Btp valore sarà disponibile per l'acquisto tramite il proprio servizio di home ...

BTP Valore, frena l’entusiasmo. Raccolta totale stimata non oltre 11 miliardi - BTP valore, frena l’entusiasmo. Raccolta totale stimata non oltre 11 miliardi - Fine della sbornia da BTP valore In due giorni raccolti 6,56 miliardi, un valore analogo a quanto collocato nel precedente collocamento di febbraio nella sola prima giornata (6,4 miliardi).