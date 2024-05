Raid omicida nel centro commerciale di Assago | condanna a 19 anni confermata per Andrea Tombolini

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Milano, 8 maggio 2024 - Penaper, il 46enne che il 27 ottobre del 2022 accoltellò 6 persone nelCarrefour dinel Milanese, uccidendone una e ferendone gravemente due. La Corte d'Assise d'Appello di Milano infatti ha confermato laa 19e 4 mesi di reclusione Anche la Procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza emessa lo scorso 18 settembre dal gup milanese Silvia Perrucci nel processo con rito abbreviato. Terrore ad, la ricostruzione delminuto per minuto: "Poteva essere una strage" Una perizia eseguita in primo grado aveva stabilito che il 46enne, seppur affetto da disturbi psichici, era capace di intendere e volere ...

Una ragazza di 24 anni è stata arrestata per avere Ruba to due serrature e un campanello in un centro commerciale della provincia di Monza e Brianza.Continua a leggere

Cattolica potenzia la Ztl in centro: ecco le nuove regole - Cattolica potenzia la Ztl in centro: ecco le nuove regole - “È il nuovo piano del traffico sul centro commerciale naturale di Cattolica pensato per tutelare e valorizzare la principale area turistica della città – spiegano il vicesindaco Alessandro Belluzzi e ...

