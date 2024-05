C sinistra | Bettini - ‘Schlein ha ricollocato bene il P - alleanza con M5S oggettiva’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag (Adnkronos) – “Se si può essere comunisti e democratici? Certo. Per tutta una parte fondamentale della mia vita le due cose hanno coinciso. Quando dicono: “posso dirmi antifascista se tu ti dichiari anticomunista”? Non è la stessa cosa. I comunisti italiani hanno costruito la democrazia di questo Paese, hanno dato la libertà e pensavano più agli interessi nazionali che a quelli della Russia. Invece il fascismo ha distrutto l’Italia”. Lo ha detto Goffredo, dirigente nazionale del Pd, durante l’intervista con Giovanni Floris a Di Martedì andata in onda ieri sera su La7 in occasione dell’uscita del nuovo libro del dirigente dem.“Do un giudizio molto positivo dell’azione che Elly Schlein ha svolto in questo anno di segreteria. Perché hail Pd, l’ha messo sui temi più urgenti del Paese, gli ha dato un ...