Gaza - Mattarella | Evitare operazioni militari a Rafah

(Di mercoledì 8 maggio 2024) NEW YORK – “Va evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all’appello del Segretario Generale Guterres affinche’ siano evitateper la drammaticita’ delle conseguenze che potrebbero avere sui civili palestinesi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Occorre poi considerare l’essenziale funzione svolta dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Profughi Palestinesi nel Vicino Oriente e di conseguenza l’importanza di continuare a finanziarla”, ha aggiunto il capo dello stato. L'articolo L'Opinionista.

New York, 7 mag. (askanews) – “Va evitato un ulteriore aggravamento della situazione. Mi unisco all’appello del Segretario Generale Guterres affinché siano evitate operazioni militari a Rafah per la drammaticita’ delle conseguenze che potrebbero ...

Gli Usa sospendono la consegna di munizioni a Israele e altre notizie interessanti - Gli Usa sospendono la consegna di munizioni a Israele e altre notizie interessanti - Gli Stati Uniti hanno temporaneamente sospeso la consegna di un carico di munizioni a Israele nel timore che la fornitura bellica potesse contribuire a una operazione su più vasta scala a Rafah nel su ...

Truppe di terra a Rafah, l'esercito israeliano diffonde video delle operazioni dell'Idf - Truppe di terra a Rafah, l'esercito israeliano diffonde video delle operazioni dell'Idf - Anche alcuni militanti anziani potrebbero nascondersi in città. Funzionari delle Nazioni Unite affermano che un attacco a Rafah farebbe invece crollare l’operazione di aiuti che mantiene in vita la ...

GDF Avellino - Un arresto per riciclaggio - GDF Avellino - Un arresto per riciclaggio - 83) sottoposta ad indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento restrittivo è frutto degli ulteriori approfondimenti ...