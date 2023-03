Soldati ucraini addestrati in Italia, Conte: “Rischiamo di trovarci nella terza guerra mondiale” (Di lunedì 20 marzo 2023) “L’addestramento militare dei Soldati ucraini in Italia conferma un’ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese”. A dirlo è Giuseppe Conte, che sul Fatto Quotidiano ha commentato la presenza di Soldati ucraini in Italia per l’addestramento all’uso al sistema di difesa Samp-T. La notizia era stata data ieri dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, secondo il quale circa venti Soldati dell’esercito ucraino stanno ricevendo l’addestramento nella caserma Santa Barbara di Sabaudia, in provincia di Latina. Il sistema antiaereo e antimissilistico, sviluppato dal programma italo-francese FSAF, si distingue per l’elevata mobilità e può essere montato su camion. L’Italia ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) “L’addestramento militare deiinconferma un’ulteriore escalation militare del conflitto e la partecipazione sempre più attiva del nostro Paese”. A dirlo è Giuseppe, che sul Fatto Quotidiano ha commentato la presenza diinper l’addestramento all’uso al sistema di difesa Samp-T. La notizia era stata data ieri dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, secondo il quale circa ventidell’esercito ucraino stanno ricevendo l’addestramentocaserma Santa Barbara di Sabaudia, in provincia di Latina. Il sistema antiaereo e antimissilistico, sviluppato dal programma italo-francese FSAF, si distingue per l’elevata mobilità e può essere montato su camion. L’...

