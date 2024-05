Internazionali BNL d’Italia 2024 | Nardi batte Altmaier - Sonego subito fuori

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si chiude una lunga giornata di tennis agliBNLnon riesce nella rimonta contro Lajovic. Un ottimoregolain due set TABELLONE AGGIORNATO Un solido Lucain due set Daniel. 6-4 6-4 il punteggio a favore del pesarese in un’ora e mezza di gioco. Partita molto equilibrata, che forse avrebbe meritato un epilogo al terzo set. Decisivi, in entrambi i parziali, i break subiti danel nono game. Ottimo rendimento con la prima in campo per, che chiude con il 75% di punti vinti con la prima di servizio (30/40). Più fatica sulla seconda con il 38% (8/21). Non bastano al tedesco l’80% di prime in campo per evitare il ko all’esordio. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00:43 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Nardi-Altmaier . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 00:42 prestazione ...

Gran bella vittoria per Luca Nardi nella notte del Foro Italico di Roma . Il classe 2003 sconfigge con un bel doppio 6-4 il tedesco Daniel Altmaier e si regala la sfida contro il danese Holger Rune, che potrebbe essere divertente già solo per il ...

ATP Roma 2024: Luca Nardi incanta la Capitale nella notte, batte Altmaier e avanza agli Internazionali d’Italia - ATP Roma 2024: Luca nardi incanta la Capitale nella notte, batte altmaier e avanza agli Internazionali d’Italia - Gran bella vittoria per Luca nardi nella notte del Foro Italico di Roma. Il classe 2003 sconfigge con un bel doppio 6-4 il tedesco Daniel altmaier e si ...

Nardi, bello (all'una) di notte. Il pesarese batte Altmaier e per la prima volta approda al secondo turno degli Internazionali di Roma - nardi, bello (all'una) di notte. Il pesarese batte altmaier e per la prima volta approda al secondo turno degli Internazionali di Roma - nardi, bello (all'una) di notte. Doppio 6-4 in un'ora e 28 minuti per avere la meglio del tedesco altmaier: Luca nardi passa i 64esimi di ...

LIVE Nardi-Altmaier, ATP Roma 2024 in DIRETTA: match in tarda serata per il pesarese - LIVE nardi-altmaier, ATP Roma 2024 in DIRETTA: match in tarda serata per il pesarese - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Fortunatamente si è trattato di un forte ma rapido acquazzone. Lo staff degli Internazionali d'Italia sta ...