(Di venerdì 10 maggio 2024) Tra, la Russia ha organizzato anche quest'anno la sua parata militare del Giorno della Vittoria mentre la guerra in Ucraina continua e i toni della dialettica del confronto con l'Occidente si fanno sempre più minacciosi. "La Russia farà di tutto per impedire uno, ma non permetteremo a nessuno di minacciarci", ha detto in modo molto diretto il presidente russo Vladimirdal suo podio nella Piazza rossa, con le spalle rivolte al muro del Cremlino.E nelle sue parole si è sentita l'eco delle feroci polemiche degli ultimi giorni generate dall'intervista del capo di stato francese Emmanual Macron su un'eventuale partecipazione sul campo di Paesi occidentali nel confronto Mosca-Kiev. "Le nostre forze strategiche sono sempre in allerta", ha aggiunto ...