Eurovision 2024 - chi è passato alla finale? La classifica della seconda semifinale | canzoni e cantanti del 9 maggio

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ calato il sipario sullasemidell’, la kermesse canora trasmessa in diretta dMalmö con protagonista la grande musicale internazionale. Una serata di grande musica che ha sancito, tramite il televoto, i secondi 10 paesi ammessidell’Song Contest, lasemiL’Song Contestentra nel vivo con lasemitrasmessa dMalmo Arena in diretta, giovedì 9, in prima serata su ...