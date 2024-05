The Fantastic Four - Ralph Ineson sarà Galactus nel film Marvel?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Con una mossa a sorpresa, iStudios avrebbero scelto l’interprete di, il villain divoratore di mondi, per The, ilMCU dedicato aii Quattro. Si tratterebbe dell’inglese; se confermato, ci troveremmo di fronte al secondo annuncio in poche ore legato all’attesissimo progetto diretto da Matt Shakman, dopo la notizia dell’ingaggio di John Malkovich in un ruolo ignoto. Questi ultimi due nomi si aggiungono a un ricco cast capeggiato da Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Torcia Umana) e Ebon Moss – Bachrach (La Cosa). La notizia del casting dell’attore inglese, anche apprezzato speaker e doppiatore, non è stata al momento ufficialmente confermata da ...

