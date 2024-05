LIVE Sonego-Lajovic 3-6 - 7- - 1 -1, ATP Roma 2024 in DIRETTA | ripresa per i capelli la partita dall’azzu -ro, che ‘forse’ ha fatto il difficile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Scambio rocambolesco, lo vince il serbo. 1-1 Altra prima!! 40-15 Prima vincente! 30-15 Resta in rete il back di. 30-0 In back lo slice del serbo. 15-0 Clamoroso passante di dritto incrociato si Lorenzo! 1-0 A zero. 40-0 Ace (3°). 30-0 Di poco largo il dritto di. 15-0 Perfetta smorzata di3-6, 7-6(5)!! NOOOOOOO! Nessuno l’avrebbe tirata! Lui haace! Il settimo delladell’azzurro, DOLCISSIMO. Lo porta al terzo e adesso è STRA-FAVORITO. 6-5. Prima vincente. Et voilà, momento della verità. Una prima per un 2° turno con Baez… 6-4. Miracoloso allungo con la volèe di dritto ...