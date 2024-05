Grave errore della Rai durante l’Eurovision | Violazione del regolamento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ieri serala seconda semifinale delSong Contest 2024 Angelina Mango ha fatto un figurone, incassando moltissimi complimenti anche da telespettatori stranieri. Eppure sul finale dello show è accaduto qualcosa di impensabile, unrete ha spiazzato tutti. In diretta infatti sono passate le percentuali di voti per i paesi in gara e dopo qualche attimo di confusione gli spettatori hanno capito che erano i voti assegnati dall’Italia. Da quel momento sui social è scoppiato il caos, le immagini hanno fatto il giro del mondo ed è esplosa la polemica. Tra i primi ad accorgersi delè stato il sito Blog tv italiana: “Non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di votoseconda semifinale, ma li ha ...