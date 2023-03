Quando torna Miranchuk dall’infortunio? Ecco l’esito degli esami (Di lunedì 20 marzo 2023) Quando torna Miranchuk. Arriva una brutta tegola in casa Torino, con un problema muscolare che arriva per uno dei trequartisti. Nella gara di ieri persa dal Torino per 0-4 in casa contro il Napoli, i granata hanno dovuto rinunciare ad Aleksey Miranchuk, il centrocampista si è infortunato ed ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023). Arriva una brutta tegola in casa Torino, con un problema muscolare che arriva per uno dei trequartisti. Nella gara di ieri persa dal Torino per 0-4 in casa contro il Napoli, i granata hanno dovuto rinunciare ad Aleksey, il centrocampista si è infortunato ed ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spectra_anna : @Molliebloom8 È praticamente la filosofia del Lev, se ci rifletti bene! E ora ,per essere coerente con sé stessa, q… - Team_soleil_gf6 : RT @Giulia4__: E:'Tu senza di me saresti da sola Antonè,nessuno tiene a te quando ci tengo io tatuatelo in testa' Edoardo lo sapeva. NELLIN… - Bilbao772 : @terzo_joy @paride_pasta ha detto che non se la sentiva di parlare della partita. a questo punto da studio avrebber… - aliastzn : @brandobenifei @ellyesse @FamArcobaleno @ArcigayMilano @pdnetwork @FedericoQuadrel @mimmorossi Le battaglie che div… - occhicolormaare : Posso dire che con i post“Antonella stasera torna a casa, oggi è l’ultimo giorno, questa è l’ultima notte” state ti… -