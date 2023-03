Perchè Allegri si è arrabbiato con Cattaneo dopo Inter-Juve? (Di lunedì 20 marzo 2023) Allegri si è infuriato nel post partita di Inter-Juventus perdendo completamente la testa; il tecnico non ha accettato una precisa domanda. AnsafotoLa Juventus ha vinto in casa dell’Inter grazie al gol di Kostic bissando il successo dell’andata; tre punti fondamentali in una corsa Champions che ora vede in bianconeri tornare prepotentemente in corsa per il quarto posto. Non sono mancate le polemiche; il gol di Kostic ha generato la rabbia dell’Inter per via del presunto fallo di mano di Rabiot ad inizio azione. Una situazione che nel post partita ha portato Allegri a perdere la pazienza. Il mister bianconero, infatti, non ha accettato la domanda sul singolo episodio andando a sottolineare come sia meglio non parlare di arbitri in modo da aiutarli nel loro ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023)si è infuriato nel post partita dintus perdendo completamente la testa; il tecnico non ha accettato una precisa domanda. AnsafotoLantus ha vinto in casa dell’grazie al gol di Kostic bissando il successo dell’andata; tre punti fondamentali in una corsa Champions che ora vede in bianconeri tornare prepotentemente in corsa per il quarto posto. Non sono mancate le polemiche; il gol di Kostic ha generato la rabbia dell’per via del presunto fallo di mano di Rabiot ad inizio azione. Una situazione che nel post partita ha portatoa perdere la pazienza. Il mister bianconero, infatti, non ha accettato la domanda sul singolo episodio andando a sottolineare come sia meglio non parlare di arbitri in modo da aiutarli nel loro ...

Napolimania: Rabiot pallavolista, Juve ancora favorita 'Non parlo degli arbitri ma sono andato via prima per non essere squalificato', ha risposto Allegri. E ci voleva pure che parlasse degli arbitri visto il regalo 'pasquale' anticipato ricevuto da quel ...

Il paradosso delle italiane nelle coppe: sognano di vincerle ma di questo passo rischiano di perderle l'anno prossimo La Juve paradossalmente proprio nella situazione d'incertezza in cui si trova (il - 15 sub iudice , l'altra possibile sanzione in arrivo per la manovra stipendi ), gioca in una bolla dove Allegri è ...

Inter - Juventus, Allegri e Fagioli: il calcio al culotto è virale Allegri e il calcio al "culotto" di Fagioli L'immagine è stata postata sul profilo Instagram di Dazn, con la didascalia "incoraggiamento". E sotto al post è comparso poco dopo anche il like del ...