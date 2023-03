Osimhen e Kvara possono raggiungere Ronaldo e Dybala: il dato (Di lunedì 20 marzo 2023) Un dato che conferma quanto di buono stia facendo il Napoli sta nella coppia dei sogni Osimhen e Kvaratskhelia Un dato che conferma quanto di buono stia facendo il Napoli sta nella coppia dei sogni Osimhen e Kvaratskhelia. Delle coppie che hanno vinto lo scudetto dal 2000 fino a oggi, quella più prolifica è stata quella della Juve con Ronaldo e Dybala con 42 reti in due. Gli azzurri sono a 33 e possono davvero superare quella quota, soprattutto dovessero continuare a segnare come stanno facendo nelle ultime settimane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Unche conferma quanto di buono stia facendo il Napoli sta nella coppia dei sognitskhelia Unche conferma quanto di buono stia facendo il Napoli sta nella coppia dei sognitskhelia. Delle coppie che hanno vinto lo scudetto dal 2000 fino a oggi, quella più prolifica è stata quella della Juve concon 42 reti in due. Gli azzurri sono a 33 edavvero superare quella quota, soprattutto dovessero continuare a segnare come stanno facendo nelle ultime settimane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

