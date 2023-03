Giustizia: avvocati Milano, prima commissione Diritto degli animali in Italia (Di lunedì 20 marzo 2023) Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Domani, martedì 21 marzo, nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Milano, alle 14.30, vengono presentate la commissione Diritto dell'Ambiente e la prima commissione Diritto degli esseri animali in Italia. "Viviamo un momento che richiede innovazioni storiche anche nelle scelte che un'istituzione come l'Ordine degli avvocati di Milano adotta per contribuire alla ripartenza del Paese e per favorire il cambiamento della Giustizia e delle nuove opportunità degli avvocati in questo contesto" è la convinzione del presidente dell'Ordine degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023), 20 mar. (Adnkronos) - Domani, martedì 21 marzo, nell'aula magna del Palazzo didi, alle 14.30, vengono presentate ladell'Ambiente e laesseriin. "Viviamo un momento che richiede innovazioni storiche anche nelle scelte che un'istituzione come l'Ordinediadotta per contribuire alla ripartenza del Paese e per favorire il cambiamento dellae delle nuove opportunitàin questo contesto" è la convinzione del presidente dell'Ordine...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Giustizia: avvocati Milano, prima commissione Diritto degli animali in Italia - - ilmetropolitan : #Giustizia. Cassano: avvocati e giudici entrambi garanti Costituzione - DeodatoRibeira : RT @paradoxMKD: Secondo quanto riferito, il 60% degli avvocati dell'ufficio del Dipartimento di Giustizia di Manhattan 'non vuole partecipa… - Anne95355320 : RT @LennyBusker3: avvocati stranieri nei casi di Sicurezza Nazionale devono ancora affrontare le leggi sull'immigrazione di Hong Kong il s… - LennyBusker3 : Governo non intende frenare gli avvocati stranieri nei casi di Sicurezza Nazionale 'non un divieto totale' afferma… -