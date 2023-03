Gf Vip 7, Oriana Marzoli stranita per l’avvicinamento tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: lui spiega perché l’ha fatto (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ davvero tornato il sereno tra Luca Onestini e Nikita Pelizon? Complice la festa di compleanno della modella, i due Vipponi si sono riavvicinati. Tra i due infatti non c’era nessun tipo di contatto, alcun tipo di rapporto. Non si scambiavano più una parola o uno sguardo. Qualcosa però nelle ultime settimane sembrava stesse cambiando e proprio ieri infatti i due sono tornati a parlarsi. Alla mezzanotte in punto, tutti i concorrenti riuniti hanno festeggiato il compleanno di Nikita che, una volta uscita dal confessionale ha potuto ringraziare e abbracciare tutti, uno ad uno. Tra questi però anche Luca Onestini che non si è di certo tirato indietro, anzi ha lanciato anche un sorriso di serenità alla compagna di avventura. Ormai è abbastanza risaputo l’interesse che ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 marzo 2023) E’ davvero tornato il sereno tra? Complice la festa di compleanno della modella, i due Vipponi si sono riavvicinati. Tra i due infatti non c’era nessun tipo di contatto, alcun tipo di rapporto. Non si scambiavano più una parola o uno sguardo. Qualcosa però nelle ultime settimane sembrava stesse cambiando e proprio ieri infatti i due sono tornati a parlarsi. Alla mezzanotte in punto, tutti i concorrenti riuniti hanno festeggiato il compleanno diche, una volta uscita dal confessionale ha potuto ringraziare e abbracciare tutti, uno ad uno. Tra questi però ancheche non si è di certo tirato indietro, anzi ha lanciato anche un sorriso di serenità alla compagna di avventura. Ormai è abbastanza risaputo l’interesse che ...

