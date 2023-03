Edy Reja e l’Atalanta: molto più di 14 partite senza vincere (sognando l’Europa) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il ciclo dell’Atalanta targato Edy Reja: dal sogno Europa alle 14 partite senza vincere fino al rammarico post stagione 20 marzo 2016, l’Atalanta batte il Bologna per 2-0 grazie a Papu Gomez e l’ex Alino Diamanti, ma tale gara è ricordata come quella che spezzò la maledizione dopo 14 partite senza vincere: record negativo che molti etichettano a quello che fu il ciclo di Edy Reja. Nonostante questa macchia, come fu il periodo bergamasco del tecnico Friulano a Bergamo? Dopo una salvezza conquistata l’anno prima da subentrato (dopo l’esonero di Colantuono), la vera stagione di Edy Reja all’Atalanta nel 2015-2016 aveva dei criteri tanto precisi quanto ambiziosi: 4-3-3 collaudato con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Il ciclo deltargato Edy: dal sogno Europa alle 14fino al rammarico post stagione 20 marzo 2016,batte il Bologna per 2-0 grazie a Papu Gomez e l’ex Alino Diamanti, ma tale gara è ricordata come quella che spezzò la maledizione dopo 14: record negativo che molti etichettano a quello che fu il ciclo di Edy. Nonostante questa macchia, come fu il periodo bergamasco del tecnico Friulano a Bergamo? Dopo una salvezza conquistata l’anno prima da subentrato (dopo l’esonero di Colantuono), la vera stagione di Edyalnel 2015-2016 aveva dei criteri tanto precisi quanto ambiziosi: 4-3-3 collaudato con ...

