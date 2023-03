Aurora Ramazzotti, gravidanza agli sgoccioli: ecco quando dovrebbe partorire (Di domenica 19 marzo 2023) Aurora Ramazzotti, ormai ci siamo. Manca davvero poco al parto. Come accade spesso per i personaggi famosi, vedere quotidianamente aggiornamenti fa apparire la gravidanza infinita. Un tema... Leggi su leggo (Di domenica 19 marzo 2023), ormai ci siamo. Manca davvero poco al parto. Come accade spesso per i personaggi famosi, vedere quotidianamente aggiornamenti fa apparire lainfinita. Un tema...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Aurora Ramazzotti risponde a 18 domande in 128 sec... - justdonnalisi : RT @xgirlnterrupted: questo gf sta durando più della gravidanza di aurora ramazzotti - xgirlnterrupted : questo gf sta durando più della gravidanza di aurora ramazzotti - Maryss84 : Secondo me Aurora Ramazzotti sta x sfornare l'erede segnatevi sto tweet #AuroraRamazzotti - Giovanni_Esse : @odiodiclasse2 No! Brutto maschiaccio tossicoh! Ora avviso Aurora Ramazzotti! -