Amici 22 | Rudy Zerbi imita Malgioglio Bravi | “Ho un debole per le cafonate” E Tananai fa i complimenti a Federica – Chi sono gli eliminati

(Di domenica 19 marzo 2023) Formula che vince non si cambia. Anche quest’anno il Serale di “di Maria De Filippi” (seguito ieri da 4 milioni di spettatori col 27.9% di share) fa perno sugli scontri tra i professori, soprattutto-Celentano contro Cuccarini e Arisa. In una giuria rinnovata brilla la stella di Cristianoche gioca di sponda con Giuseppe Giofrè che cerca di aiutarlo nei momenti di difficoltà, soprattutto al momento di votare sul tablet. Micheleper ora rimane fedele a se stesso, tanto garbo e una punta di ironia. Scintille subito trae Alessandra Celentano quando la professoressa definisce la ballerina Maddalena “gatta”. “Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, – afferma il giudice -, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigre, una lupa. Però dare ...

... subito, ad22 , alla prima puntata del serale in onda su Canale 5 e ovviamente condotto da Maria De Filippi . E quando ci sono dei nervi che saltano, in mezzo spesso e volentieri c'è......nel corso della puntata di22 di sabato 18 marzo, il primo serale dello show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il punto è che Arisa è stata protagonista di un violento scontro con......anche una battuta carina a' Zerby contro Ndg In puntata Lorella Cuccarini ha rimproverato... Gli eliminati della prima puntata del serale di22 sono dunque Megan e Ndg.

Stasera è iniziato il serale di Amici 22 (tutte le anticipazioni qui) e l'ha fatto con il botto. La maestra del team opposto, Lorella Cuccarini, non ha… Leggi ...