Ultime Notizie Roma del 18-03-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 18 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio migliaia di alzate al cielo in Piazza della Scala è questo il flash mob che ha concluso la manifestazione promossa Milano e protestare contro lo stop imposto al comune alla registrazione dei figli delle coppie di genitori dello stesso sesso manifestanti hanno alzato le penne a sfera al cielo simboleggiare le firme che i sindaci non possono più fare la famiglia è quella che Ci costruiamo noi con i nostri affetti nostre Mori le nostre amicizie hanno scandito gli organizzatori dal palco non per te governo di decidere chi è figlio di questo paese tanti palloncini Rosa bandiere colorate la nota di Bella ciao hanno accompagnato la protesta tutti i presenti hanno indossato una maglietta rosa con la scritta e l’amore che crea una famiglia Poi cartelli come sfigate voi a mio figlio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - mar40248589 : ULTIME NOTIZIE: International Criminal Investigation invita ogni cittadino pubblico a raccomandare incriminazioni p… - UfficialeY : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, #Biden: «Mandato di arresto per #Putin è giustificato». Ira di #Mosca: «Le decisioni della #Cortepenaleinternazi… - EnricoAncillott : RT @marcell16895275: Dalle ultime notizie,stamattina al TG5,per #Conte e #Speranza,l’imputazione è di #omicidiodimassa il tribunale di #Be… -

... è tornato in possesso del suo telefono cellulare e ha subito postato delleche lo ... Mi dispiace amore di più per come siamo stati questeore, sai quanto ci tengo e l'affetto che provo ..., lein diretta del 18 marzo. Nuovi attacchi aerei da parte della , dopo l'emissione del mandato di cattura internazionale per da parte della Corte penale internazionale dell' nei confronti ...'Manifestiamo e riprendiamoci il paese'. incita il suo popolo a scendere in piazza e protestare contro il suo arresto, atteso - dice - per martedì a . Un invito che riporta alla memoria l'incubo dell'...

Laura Freddi: «Mi vergognavo a viaggiare sulle auto scassate di Bonolis. Ambra è ancora un’amica» Corriere della Sera

MANCHESTER (Inghilterra) - Al via i quarti di finale della Fa Cup con il Manchester City che batte in casa il Burnley ed è la prima semifinalista della coppa. I ragazzi di Guardiola sono imposti per 6 ...La tesi di Von Schlosser, uno degli ultimi e più grandi rappresentanti della celebre Scuola di Vienna, è che («materiale viscoso e malleabile per eccellenza»), la cera si è sempre rivelata ...