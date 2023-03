Pandemia, guerra, droghe, esodi: perché la Russia in crisi demografica “ruba” i bambini ucraini. L’incubo di Putin: una popolazione sotto i 120 milioni di abitanti (Di sabato 18 marzo 2023) Putin agli scolari di Vladivostok spiegò che lo Stato russo «si è sgretolato due volte. Se non fosse stato così la nostra popolazione, secondo alcuni esperti, sarebbe poco inferiore a 500 milioni di abitanti. Pensateci bene, ragazzi» Leggi su lastampa (Di sabato 18 marzo 2023)agli scolari di Vladivostok spiegò che lo Stato russo «si è sgretolato due volte. Se non fosse stato così la nostra, secondo alcuni esperti, sarebbe poco inferiore a 500di. Pensateci bene, ragazzi»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Dopo i veleni tra Zampa e Brusaferro, la deposizione di Sileri fa emergere la guerra intestina che si consumava nel… - LaStampa : Pandemia, guerra, droghe, esodi: perché la Russia in crisi demografica “ruba” i bambini ucraini. L’incubo di Putin:… - Pasqual63670773 : Ogni 4 mesi una nuova dose ed ogni 3 un nuovo invio di armi. La guerra rende più della pandemia - Piergiulio58 : Pandemia, guerra, droghe, esodi: perché la Russia in crisi demografica “ruba” i bambini ucraini. L’incubo di Putin:… - misiagentiles : RT @LaStampa: Pandemia, guerra, droghe, esodi: perché la Russia in crisi demografica “ruba” i bambini ucraini. L’incubo di Putin: una popol… -