Sgarbi | ”Ingresso gratis a Pantheon per romani è mia idea”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – ”ala pagamento? Sono stato uno degli attori di questo accordo e ho introdotto io l’elemento della gratuità per i”. E’ quanto rivela il sottosegretario alla Cultura Vittorioall’Adnkronos, commentando l’accordo siglato ieri tra il ministero della Cultura e la Diocesi di Roma. Secondo quanto previsto dalla nuova convenzione sul Regolamento d’uso della basilica di Santa Maria ad Martyres di Roma, sarà introdotto un biglietto d’di importo non superiore a 5 euro, il cui ricavato sarà così ripartito: 70% in favore del MiC e 30% in favore della Diocesi di Roma. Saranno esentati dal pagamento, come già avviene per i musei, i minori di 18 anni, le categorie protette, i docenti che accompagnano le scolaresche mentre i ragazzi fino a 25 anni pagheranno ...