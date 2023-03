Luca Zaia e la scoperta dell’America (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 14 marzo 2023 sulla bacheca di Luca Zaia, governatore del Veneto, è apparso un post che comincia così: Se ce ne fosse bisogno, ecco alcuni motivi per cui essere ORGOGLIOSI di essere veneti! I primi cinque qui sotto, tratti dalla pagina facebook Questo è il Veneto! 1) I Veneti scoprirono l’America prima di Colombo I fratelli Zeno vissuti tra il 1300 e gli inizi del 1400 navigarono attraverso l’Atlantico fino al Nord America. Sì, proprio così! Scoprirono l’America prima di Cristoforo Colombo, e non solo. Pare che il ben più noto esploratore giunse nel Nuovo Mondo proprio grazie a una copia di mappe venete. Ci limitiamo al primo dei 5 punti, dove viene narrata la leggenda dei fratelli Zeno scopritori dell’America. Ma davvero furono loro a scoprirla? Se cerchiamo in rete troviamo siti come quello dell’Università di Toronto che ... Leggi su butac (Di giovedì 16 marzo 2023) Il 14 marzo 2023 sulla bacheca di, governatore del Veneto, è apparso un post che comincia così: Se ce ne fosse bisogno, ecco alcuni motivi per cui essere ORGOGLIOSI di essere veneti! I primi cinque qui sotto, tratti dalla pagina facebook Questo è il Veneto! 1) I Veneti scoprirono l’America prima di Colombo I fratelli Zeno vissuti tra il 1300 e gli inizi del 1400 navigarono attraverso l’Atlantico fino al Nord America. Sì, proprio così! Scoprirono l’America prima di Cristoforo Colombo, e non solo. Pare che il ben più noto esploratore giunse nel Nuovo Mondo proprio grazie a una copia di mappe venete. Ci limitiamo al primo dei 5 punti, dove viene narrata la leggenda dei fratelli Zeno scopritori. Ma davvero furono loro a scoprirla? Se cerchiamo in rete troviamo siti come quello dell’Università di Toronto che ...

