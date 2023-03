Chiavi pubbliche e private nella crittografia

Leggi su blockworld

(Di giovedì 16 marzo 2023) Chiave privata e chiave pubblica sono argomenti presi in prestito dal mondo della. Lacomprende l’insieme di tecniche che rendono dei messaggi illeggibili a occhi esterni ma, per chi possiede i giusti elementi (o), è possibile prendere quei messaggi e decodificarli rendendoli leggibili. I termini chiave privata e chiave pubblica fanno riferimento a un tipo didetta “asimmetrica” o anche RSA. Quando si fa riferimento al mondo Bitcoin o alle criptovalute, le duevengono utilizzate per garantire che una transazione possa essere effettuata solo dal legittimo proprietario. Chiave privata Per chiave privata, ad esempio in Bitcoin, si intende un numero lungo 256 bit e cioè una serie di 0 e 1 ripetuti 256 volte. Tuttavia, questo numero enorme si può può ...