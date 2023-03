Donnarumma: ‘Italia può ritagliarsi ruolo di hub energetico in mediterraneo’ (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono molto convinto che l’Italia sia destinata, con la sua grande rete, la più grande in Europa e una delle più performanti al mondo, a ritagliarsi un ruolo di hub energetico nel mediterraneo”. Ad affermarlo è l’ad di Terna, Stefano Donnarumma rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano di Sviluppo del gruppo. “Il nostro posizionamento a poche centinaia di chilometri dalle coste dell’Africa, con il cavo dalla Tunisia che apre uno scenario internazionale mai immaginato prima tanto che questo progetto in quota parte è finanziato dall’Ue. L’Algeria può essere collegata tecnicamente all’Italia, così come può esserlo l’Egitto attraverso un elettrodotto molto lungo, sicuramente complesso ma che è stato già ipotizzato per la Grecia e noi siamo già ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono molto convinto che l’Italia sia destinata, con la sua grande rete, la più grande in Europa e una delle più performanti al mondo, aundi hubnel mediterraneo”. Ad affermarlo è l’ad di Terna, Stefanorispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa in occasione della presentazione del piano di Sviluppo del gruppo. “Il nostro posizionamento a poche centinaia di chilometri dalle coste dell’Africa, con il cavo dalla Tunisia che apre uno scenario internazionale mai immaginato prima tanto che questo progetto in quota parte è finanziato dall’Ue. L’Algeria può essere collegata tecnicamente all’Italia, così come può esserlo l’Egitto attraverso un elettrodotto molto lungo, sicuramente complesso ma che è stato già ipotizzato per la Grecia e noi siamo già ...

Donnarumma: 'Italia può ritagliarsi ruolo di hub energetico in mediterraneo' ... sicuramente complesso ma che è stato già ipotizzato per la Grecia e noi siamo già connessi con la Grecia che raddoppierà nei prossimi anni", sottolinea Donnarumma. "Vedo l'Italia come un grande hub, ... Terna, oltre 21 mld di investimenti in prossimi 10 anni (+17%) ...di Terna che è stato presentato oggi dal presidente Valentina Bosetti e dall'ad Stefano Donnarumma ... In Italia, l'energia prodotta da fonti rinnovabili dovrà coprire almeno il 65% dei consumi finali ... Terna, ecco le 5 nuove dorsali elettriche. Piano decennale da oltre 21 miliardi ...e consentiranno di abilitare in maniera determinante la transizione energetica e il conseguimento degli obiettivi che l'Europa e l'Italia si sono dati", ha spiegato l'ad di Terna, Stefano Donnarumma.