Artemis III | presentata la nuova tuta spaziale che porterà l' uomo sulla Luna

La NASA ha mostrato il prototipo della tuta spaziale che indosseranno gli astronauti sulla Luna durante la missione. Il compito di progettare e realizzare la tuta spaziale è stato affidato il 7 settembre 2022 ad Axiom Space, azienda di Houston nota per aver completato la missione Ax - 1 (quattro ...La NASA e Axiom Space hanno svelato la tuta spaziale che sarà indossata dall'equipaggio della missioneche nel 2025 riporterà l'umanità sulla superficie lunare. L'agenzia spaziale statunitense ha assegnato alla Axiom Space la commessa per le nuove tute spaziali nel settembre del 2022 . L'...Nel comunicato stampa si legge che "quando gli astronauti torneranno sulla Luna per la prima volta in oltre 50 anni come parte della missionedella NASA, indosseranno la tuta spaziale di ...

NASA e Axiom Space svelano le tute spaziali lunari di Artemis III HDblog

La NASA ha mostrato il prototipo della tuta spaziale, realizzata da Axiom Space, che verrà indossata sulla Luna dagli astronauti di Artemis III. La NASA ha mostrato il prototipo della tuta spaziale ...NASA is releasing spacesuits that will be used by astronauts during the upcoming Artemis III mission to send humans back to the moon.