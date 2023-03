Test di Medicina 2023, fino al 3 aprile studenti del quarto e quinto anno delle superiori possono iscriversi ai TOLC. È già boom di iscritti (Di martedì 14 marzo 2023) Novità per il Test di Medicina: nel 2023 debutta il TOLC (Test On Line CISIA). La prima sessione si svolgerà dal 13 al 22 aprile, la seconda dal 15 al 25 luglio. Le disposizioni sono state pubblicate con il decreto ministeriale n. 1107 del 24-9-2022. Alle prove possono partecipare gli studenti del quarto e quinto anno delle superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 marzo 2023) Novità per ildi: neldebutta ilOn Line CISIA). La prima sessione si svolgerà dal 13 al 22, la seconda dal 15 al 25 luglio. Le disposizioni sono state pubblicate con il decreto ministeriale n. 1107 del 24-9-2022. Alle provepartecipare glidel. L'articolo .

