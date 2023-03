La falla nei controlli delle banche Usa: ma non c’è il panico della Lehman Brothers (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il crac della Silicon Valley Bank a rischio i piccoli istituti regionali. La Bce alzerà il tasso di interesse. I commissari Ue hanno rimarcato le differenze con gli Usa. Silenzio totale da Francoforte. Ma non è una catastrofe: orse è solo l’inizio di una recessione Leggi su corriere (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo il cracSilicon Valley Bank a rischio i piccoli istituti regionali. La Bce alzerà il tasso di interesse. I commissari Ue hanno rimarcato le differenze con gli Usa. Silenzio totale da Francoforte. Ma non è una catastrofe: orse è solo l’inizio di una recessione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : La falla nei controlli delle banche Usa: ma non c’è il panico della Lehman Brothers - Luxgraph : La falla nei controlli delle banche Usa: ma non c’è il panico della Lehman Brothers #corriere #news #2022 #italy… - infoiteconomia : Crac Svb, i dubbi sulla falla nei controlli: due settimane fa il via libera dalla società di revisione - rosariopiazzoll : @CampiMinati Il vaso di pandora e il tentativo di coprirvi falla federcalcio è andato ramengo e adesso la fame sa n… - DanieleStampeg2 : RT @_FNS1926: @_gyomei__ Sempre più convinto che questo ragazzo non esista realmente, è palesemente un virus nato da una falla nei sistemi… -