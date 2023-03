Lega Serie A, Casini: “Nove proposte da investitori” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Oggi c’è stata una informativa sulle manifestazioni di interesse da parte degli investitori, dopo averla ascoltata i club hanno preso tempo per esaminare la corposa documentazione e ci riaggiorneremo nell’assemblea già programma del 31 marzo. Sono state tenute aperte tutte le opzioni, è stato ritenuto prematuro prendere decisioni ora sul percorso. Sono Nove proposte, di cui due arrivate negli ultimi giorni”. Queste le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club. Sul clima assembleare, Casini ha aggiunto che “il clima era buono, alcune associate hanno chiesto delucidazioni e informazioni su quanto letto sui giornali Legato al Consiglio di Lega ma c’è ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “Oggi c’è stata una informativa sulle manifestazioni di interesse da parte degli, dopo averla ascoltata i club hanno preso tempo per esaminare la corposa documentazione e ci riaggiorneremo nell’assemblea già programma del 31 marzo. Sono state tenute aperte tutte le opzioni, è stato ritenuto prematuro prendere decisioni ora sul percorso. Sono, di cui due arrivate negli ultimi giorni”. Queste le parole del presidente dellaA Lorenzo, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club. Sul clima assembleare,ha aggiunto che “il clima era buono, alcune associate hanno chiesto delucidazioni e informazioni su quanto letto sui giornalito al Consiglio dima c’è ...

