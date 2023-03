Calcio: Pioli, 'è il momento decisivo della stagione, serve grande determinazione' (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - "Ci dobbiamo ributtare nel campionato con grande determinazione. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana, posticipo della 26/a giornata di Serie A. "La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, tatticamente -prosegue Pioli-. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c'erano tanti processi, siamo stati uniti e abbiamo cercato di capire cosa non funzionava. Tutta la stagione che verrà da domani in avanti sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Milano, 12 mar. - (Adnkronos) - "Ci dobbiamo ributtare nel campionato con. Se vogliamo rivivere certe emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Ho visto quello che volevo vedere in settimana, siamo concentrati". Lo dice l'allenatore del Milan Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match con la Salernitana, posticipo26/a giornata di Serie A. "La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, tatticamente -prosegue-. Ci sono tante cose che possiamo fare meglio. Mercoledì abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita. Abbiamo lavorato tanto quando fuori c'erano tanti processi, siamo stati uniti e abbiamo cercato di capire cosa non funzionava. Tutta lache verrà da domani in avanti sarà ...

