Guerra in Ucraina, Stoltenberg pessimista su Bakhmut: “Non escludo presa russa” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sembra tradire per la prima volta una certa preoccupazione per il destino di Bakhmut, il villaggio simbolo della contesa tra Russia e Ucraina. Durante i lavori a Stoccolma tra i ministri della Difesa dell’Ue, il diplomatico norvegese ha pronunciato frasi tutt’altro che rassicuranti per Kiev. Non possiamo escludere ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il segretario generale della Nato Jenssembra tradire per la prima volta una certa preoccupazione per il destino di, il villaggio simbolo della contesa tra Russia e. Durante i lavori a Stoccolma tra i ministri della Difesa dell’Ue, il diplomatico norvegese ha pronunciato frasi tutt’altro che rassicuranti per Kiev. Non possiamo escludere ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - AmbasciataUSA : Nessun Paese ha sopportato più avversità dell'Ucraina a causa della guerra di Putin, ma praticamente ogni Paese ne… - domenicoditell1 : Ho visto una grande giornalista come Cecilia Sala umiliare lo 'Sheldon Cooper' della informazione sulla guerra in U… - ziomut : Borgonovo viene invitato in Rai a parlare della guerra in Ucraina perché sa pettinarsi da ras ceceno o ha anche qua… -