Adidas in crisi dopo la rottura col rapper Kanye West | primo bilancio in rosso in 30 anni

(Di mercoledì 8 marzo 2023)ha chiuso il 2022 con un utile dalle operazioni in continuità di 254 milioni, in picchiata dell’83% rispetto all’esercizio precedente,aver registrato nel quarto trimestre dell’anno una perdita di 482 milioni di euro. L’azienda di abbigliamento tedesca aveva avviato una collaborazione con ile stilista americano. Ne erano nate le scarpe Yeezy, capaci di generare vendite per oltre un miliardo di euro, circa il 7% del giro d’affari complessivo del gruppo. A ottobre però l’azienda tedesca ha deciso di chiudere i suoi rapporti cola causa di alcune sue dichiarazioni antisemite e questo, riportano i quotidiani inglesi, potrebbe portarli ad avere perdite per la prima volta negli ultimi 30. Il board, confermando di attendersi nel 2023 ...

