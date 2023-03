Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PupiaTv : Pecoraro Scanio - Avete visto abbraccio Giuseppe Conte Elly Schlein? È buon segno ? (05.03.23)… - ZerounoTv : Un anno di ambiente in Costituzione, Pecoraro Scanio “Attuare riforma” - PupiaTv : Pecoraro Scanio - Dolore per suicidio di Senatore Astorre (03.03.23) - marcoarchetti : @gloquenzi @GabrieleCarrer Pecoraro Scanio non si è posizionato? (Magari sì e mi sono perso qualcosa, qua è tutto un farsi redivivi.) - PupiaTv : Pecoraro Scanio - Aumento prezzi dei prodotti agricoli (01.03.23) -

... va dichiarata l'emergenza climatica e occorre prevedere un vero Ministero dell'Acqua che concentri le competenze e disponga di poteri e fondi adeguati" lo chiede Alfonsopresidente ...Forse voi non rammentate più, ma io sì: quasi vent'anni fa il Ministro all'Ambiente, l'avvocato Alfonso, prometteva elettricità gratis se avessimo installato impianti fotovoltaici " "...'Le transizioni ecologica e digitale sono una priorità assoluta per il Paese, ma l'Italia deve anche investire in una efficace comunicazione EcoDigital'. E' quanto sottolinea Alfonso, presidente della Fondazione Univerde, che sottolinea come il cambio di paradigma debba essere 'comprensibile. Solo così si possono aiutare i cittadini a rileggere la realtà con ...

Pecoraro Scanio: Governo dichiari emergenza climatica per siccità ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...SERINO- E' stata la giornata dedicata al turismo: mentre in mattinata la Provincia di Avellino ha presentato il Modello Irpinia, a Serino, nel pomeriggio, si è presentato un altro strumento ai fini tu ...