WWE: Anche Uncle Howdy prenderà parte al feud tra Bobby Lashley e Bray Wyatt (Di venerdì 3 marzo 2023) I fan della WWE erano estremamente eccitati al ritorno di Bray Wyatt nella compagnia lo scorso ottobre: nonostante le grandi aspettative, al momento, il ritorno dell’Eater of Worlds ha lasciato gli appassionati con l’amaro in bocca. Per questo, la WWE sta cercando di creare hype attorno al nuovo feud che vede coinvolto Wyatt, quello contro Bobby Lashley, che probabilmente porterà Anche a un match tra i due a WrestleMania. I rumors Stando a quanto riportato da PW Insider, Uncle Howdy dovrebbe apparire in un segmento con Bobby Lashley nel prossimo episodio di Raw. Nonostante la presenza dell’inquietante alter ego di Wyatt, lo stesso Bray potrebbe non essere ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 3 marzo 2023) I fan della WWE erano estremamente eccitati al ritorno dinella compagnia lo scorso ottobre: nonostante le grandi aspettative, al momento, il ritorno dell’Eater of Worlds ha lasciato gli appassionati con l’amaro in bocca. Per questo, la WWE sta cercando di creare hype attorno al nuovoche vede coinvolto, quello contro, che probabilmente porteràa un match tra i due a WrestleMania. I rumors Stando a quanto riportato da PW Insider,dovrebbe apparire in un segmento connel prossimo episodio di Raw. Nonostante la presenza dell’inquietante alter ego di, lo stessopotrebbe non essere ...

