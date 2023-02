Strage in mare, il centrodestra: «Basta speculare sulla tragedia, nessun’ombra sui soccorsi» (Di martedì 28 febbraio 2023) nessun’ombra sui soccorsi, la sinistra la smetta di speculare. Due giorni dopo la tragedia in mare al largo delle coste calabresi non si spegne la polemica politica. “Io non permetto che si gettino anche solo ombre sui soccorritori che sono intervenuti a Cutro. Ipotizzando che qualcuno di loro non abbia fatto tutto il possibile per salvare vite umane. Perché addirittura gli sarebbe stato impedito da qualche ordine”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ospite di Agorà all’indirizzo delle opposizioni. Che continuano ad accusare il governo. Mulè: nessun’ombra sui soccorsi, Basta attaccare Piantedosi “Parliamo di gente che non si ferma davanti a nulla per un salvataggio. Se ne frega se c’è mare forza sette: quelli salgono ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023)sui, la sinistra la smetta di. Due giorni dopo lainal largo delle coste calabresi non si spegne la polemica politica. “Io non permetto che si gettino anche solo ombre sui soccorritori che sono intervenuti a Cutro. Ipotizzando che qualcuno di loro non abbia fatto tutto il possibile per salvare vite umane. Perché addirittura gli sarebbe stato impedito da qualche ordine”. Così il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ospite di Agorà all’indirizzo delle opposizioni. Che continuano ad accusare il governo. Mulè:suiattaccare Piantedosi “Parliamo di gente che non si ferma davanti a nulla per un salvataggio. Se ne frega se c’èforza sette: quelli salgono ...

