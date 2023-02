Dzeko, crisi da concorrenza? Lukaku torna, il bosniaco cade nel buio (Di martedì 28 febbraio 2023) Edin Dzeko sta vivendo forse il suo momento peggiore dei due anni con l’Inter. Il giocatore non segna da tanto tempo, il ritorno di Romelu Lukaku ha inciso sul rendimento del compagno? La concorrenza è dura, ma ci si aspetta sicuramente altro d’ora in poi. RISULTATI – Undici gol in stagione, ma l’ultimo è della Supercoppa Italiana contro il Milan. In campionato Edin Dzeko manca all’appello dalla partita con il Napoli di inizio gennaio. Quel match sembrava essere il preludio di ciò che sarebbe potuta essere una convivenza tra il bosniaco, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma alla fine sono state false speranze. L’attacco al completo, tolto Joaquin Correa, non ha dato i risultati sperati e Edin Dzeko è calato completamente in questa seconda parte di stagione. Questo è ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023) Edinsta vivendo forse il suo momento peggiore dei due anni con l’Inter. Il giocatore non segna da tanto tempo, il ritorno di Romeluha inciso sul rendimento del compagno? Laè dura, ma ci si aspetta sicuramente altro d’ora in poi. RISULTATI – Undici gol in stagione, ma l’ultimo è della Supercoppa Italiana contro il Milan. In campionato Edinmanca all’appello dalla partita con il Napoli di inizio gennaio. Quel match sembrava essere il preludio di ciò che sarebbe potuta essere una convivenza tra il, Romelue Lautaro Martinez, ma alla fine sono state false speranze. L’attacco al completo, tolto Joaquin Correa, non ha dato i risultati sperati e Edinè calato completamente in questa seconda parte di stagione. Questo è ...

