Calcio e social - i leoni da tastiera contro Karsdorp e Abraham

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - La sconfitta in casa col Bayer Leverkusen di giovedì, primo vero dolorosissimo ko per la Roma di De Rossi, che compromette il cammino in Europa League scatena l'ira dei 'da'. I tifosi, categoria che non si distingue per obiettività e raziocinio, non hanno apprezzato molto (eufemismo) le prestazioni di Rick Karsdorp e Tammyi cui profilisono stati coperti di insulti. Se per l'olandese la rottura si è consumata sul campo (errore clamoroso e applauso di scherno ai tifosi che lo fischiavano dopo la sostituzione) per l'inglese, in capo pochi minuti, ha subito l'aggressioneun po' a sorpresa. È vero che all'ultimo secondo ha fallito un gol piuttosto semplice sotto porta, ma l'uragano di insulti, anche di stampo razzista, non sono comprensibili per un giocatore che è ...