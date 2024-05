Inter - il commosso ricordo per il Grande Torino 75 anni dopo

(Di sabato 4 maggio 2024) 75fa, il 4 maggio 1949, la tragedia di Superga che vide la prematura fine del. In questa giornata di, anche l’si unisce con un messaggio all’omaggio di una squadra leggendaria.VERSARIO – Sono esattamente 75oggi dalla tragedia dello schianto di Superga, quando i giocatori delpersero la vita per un incidente aereo al rientro da un’amichevole in Portogallo persa per 4-3 contro il Benfica. A bordo anche il mitico Valentino Mazzola, padre di Sandro, vera e propria leggenda dell’. E proprio i nerazzurri hanno voluto unirsi al cordoglio e aldi un giorno così tragico, anche e soprattutto per omaggiare una squadra leggendaria, ...

Al via il XXVIII Memorial Castellotti. La competizione di auto d’epoca , in ricordo del campione di corse Eugenio Castellotti, partirà domenica alle 9.30 da piazza Castello, dal monumento in ricordo del pilota , e vede una novantina di auto in competizione, da modelli dell’anteguerra a macchine di ... Continua a leggere>>

Domani sera, contro il Bologna, il Torino indosserà una maglia speciale per il 75 anni dalla tragedia di Superga, denominata appunto Superga... Continua a leggere>>

grande Torino: Marchisio, il 4 maggio il cielo è sempre malinconico - Lo si fa, indipendentemente dalla fede calcistica o dalla passione per questo gioco, per ricordare il grande Torino e tutti coloro che hanno perso la vita a Superga in quel terribile giorno". E' il ... Continua a leggere>>

Il Cagliari ricorda la tragedia del grande Torino avvenuta 75 anni fa - Il ricordo del grande Torino resta sempre vivo e lo sarà in eterno. La più grande squadra italiana di sempre, scomparve per un incidente aereo, dopo aver giocato un’amichevole in Portogallo. Vinse 4 S ... Continua a leggere>>

grande Torino, in corso la commemorazione al Monumentale: presenti Cairo e Barile - Al cimitero Monumentale ecco la commemorazione per il grande Torino: presenti i familiari delle vittime e il presidente Cairo ... Continua a leggere>>